В Новосибирске вышел фильм о спасателях: скоро его увидят все горожане

Фильм основан на реальных событиях
Фильм основан на реальных событиях

Вечером 15 октября в новом театре «Среда» на Бориса Богаткова прошла премьера фильма о спасателях «Настоящий Герой 3».


«Это закрытый показ для сотрудников МЧС, МАСС, актёров, сотрудников Новосибирского театрального института — хочется услышать мнения людей, кто посмотрит. Большое число новосибирцев сможет посмотреть фильм в ближайший месяц по телевидению, скорее всего, на ОТС, и на Ютьюбе», — рассказал НГС.НОВОСТИ режиссёр Виктор Петришин.


Фильм снимали по реальным событиям — в его основу легли случаи, с которыми во время работы сталкивались новосибирские спасатели.


«Картина получилась художественная, ближе к полному метру. Было пять случаев описано и сложно было соединить это в одну сюжетную линию. Сотрудники МАСС видели только концовку истории, а предыстории, любовные линии для каждого героя были дописаны», — пояснил режиссёр, добавив, что фильм длится 40 минут.



В фильме прозвучит гимн спасателей, который исполняет оперный певец, заслуженный артист Бурятии Константин Буинов. «Под эту песню на слезу прошибает», — отметил режиссёр.


Главные роли в фильме сыграли актёры театров «Глобус», «Красный факел», театра им. Сергея Афанасьева и студенты новосибирского театрального института. Также в съёмках участвовали спасатели МАСС, сотрудники МЧС.


«Все актёры выполняли трюки без каскадёров. Были прыжки на страховке с пятого этажа, пробивание машины железной трубой», — рассказывал Виктор Петришин.


В начале июля новосибирцы стали очевидцами съёмок одного из эпизодов фильма. Горожане увидели автомобиль ВАЗ с торчащей железной трубой, стекло было пробито как раз в том месте, где сидел водитель. Многие подумали, что разыгралась настоящая трагедия.

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