На новой набережной Оби поставили скамейки и урны

Масштабная реконструкция Михайловской набережной практически завершена — на променаде поставили скамейки и урны.





«Новосибирцы с удовольствием обживают новую Михайловскую набережную», — написала на своей странице в социальной сети в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.









10 октября на набережной зажглись фонари, а 12 октября Анна Терешкова сообщала, что реконструкция набережной завершена практически на 100% и чиновники, инженер КБ «Стрелка», подрядчик и главный архитектор проекта оценивали работы по благоустройству.







Открытие набережной запланировано на 26 октября.











Дизайн-проект благоустройства разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». Ремонтирует набережную компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство.





Первый этап реконструкции набережной рассчитан на два года: в этом году приведут в порядок променад у Оби и площадку у сцены, а в следующем году отремонтируют средний променад. На все работы выделено 300 млн рублей. Также на набережной появится новая сцена, её поставят в следующем году.





Ранее Анна Терешкова рассказывала, что в следующем году ближе к улице Большевистской появится 65-метровое колесо обозрения. Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут.