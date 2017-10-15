На новой набережной Оби поставили скамейки и урны

Масштабная реконструкция Михайловской набережной практически завершена — на променаде поставили скамейки и урны.


«Новосибирцы с удовольствием обживают новую Михайловскую набережную», — написала на своей странице в социальной сети в Facebook начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.



10 октября на набережной зажглись фонари, а 12 октября Анна Терешкова сообщала, что реконструкция набережной завершена практически на 100% и чиновники, инженер КБ «Стрелка», подрядчик и главный архитектор проекта оценивали работы по благоустройству.


Открытие набережной запланировано на 26 октября.



Дизайн-проект благоустройства разработали в московском конструкторском бюро «Стрелка» и новосибирском архитектурном бюро «Адаптик-А». Ремонтирует набережную компания «Перлит-Строй», которая выиграла конкурс на благоустройство.


Первый этап реконструкции набережной рассчитан на два года: в этом году приведут в порядок променад у Оби и площадку у сцены, а в следующем году отремонтируют средний променад. На все работы выделено 300 млн рублей. Также на набережной появится новая сцена, её поставят в следующем году. 


Ранее Анна Терешкова рассказывала, что в следующем году ближе к улице Большевистской появится 65-метровое колесо обозрения. Аттракционы и 35-метровое колесо обозрения, которые стоят на набережной сейчас, уберут.

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