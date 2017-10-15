Водитель «Тойоты» из-за солнца не заметил светофор и протаранил иномарку

Toyota Probox после столкновения вылетела на тротуар

15 октября водитель Toyota Probox врезался в Toyota Corona в Дзержинском районе Новосибирска и отлетел на тротуар.







Авария произошла в 11 часов на перекрёстке улиц Королёва и Промышленная.







«Toyota Probox ехал по Промышленной, а Toyota Corona — по Королёва. "Пробокс" выехал на перекрёсток под зелёный сигнал светофора. Водитель "Короны" из-за яркого солнца не заметил, что светофор горит красным, подумал, что он не работает, и выехал на перекрёсток», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».





На перекрёстке в бок «Тойоте Короне» врезалась «Тойота Пробокс», которая после удара залетела на тротуар.







У Toyota Corona смята дверь с правой стороны





«В аварии никто не пострадал. Водитель "Короны" вину признал», — добавили в «Автоспасе».







Новосибирские водители часто объясняют причину ДТП ярким солнцем, например, в августе водитель Toyota Caldina протаранил автобус Mercedes-Benz в Октябрьском районе. Водитель Toyota объяснил, что его ослепило солнце, из-за этого он не вовремя среагировал на остановку «Мерседеса».

