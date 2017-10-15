Фура Isuzu насмерть сбила переходившего трассу мужчину

Пешеход погиб на месте аварии

Вечером 14 октября на автодороге Р-254 Новосибирск – Омск водитель грузовика сбил мужчину, переходившего трассу.







Авария случилась около 22 часов на 1468-м километре трассы Р-254 в Коченёвском районе.







«Водитель грузового Isuzu Forward, следовавший из Новосибирска, сбил пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода. 34-летний мужчина от полученных травм скончался на месте», — сообщили в пресс-службе полиции.







Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.







На днях в Новосибирской области произошло ещё одно страшное ДТП: на Омском тракте недалеко от остановки «Павино» Nissan влетел в прицеп фуры Renault, которая затормозила на обочине. Водитель чудом выжил, так как основной удар пришёлся на левую сторону автомобиля.