Новосибирец нашёл в Академгородке коробку смертельно опасных градусников

Спасатели увезли градусники на базу АСО «Центральный» для утилизации
Спасатели увезли градусники на базу АСО «Центральный» для утилизации

Утром 15 октября новосибирец обнаружил в гаражах в Советском районе коробку с ртутными градусниками. 


«На телефон оперативного дежурного Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступил звонок от мужчины, который пояснил, что на территории гаражного комплекса на улице Пасечная обнаружил коробку с ртутными градусниками», — сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».


Спасатели приехали на Пасечную, забрали градусники и увезли их на базу АСО «Центральный» для утилизации. «Благодаря бдительному мужчине удалось избежать серьёзных последствий», — отмечают спасатели.


Пары ртути могут образовываться даже при комнатной температуре, они вызывают тяжелое отравление, вплоть до летальных исходов. Ртуть поражает нервную систему, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, дыхательные пути.


В мае этого года в Кировском районе новосибирцы находили 150 ртутных ламп, выброшенных возле гипермаркета «Лента». Тогда спасатели МАСС вместе с химико-радиометрической лабораторией вывезли склад ламп и передали их в «СибРтуть» для утилизации.

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