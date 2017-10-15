Почувствовали невесомость: папы с усыновлёнными детьми поднялись в небо на параплане

Полёт на параплане длится около 10 минут

14 октября на аэродроме в Бердске новосибирский парапланерист Александр Орлов устроил бесплатные полёты для пап и их усыновлённых детей.







«В этом году к ежегодному Дню усыновления, который будет 3 декабря, мы снимаем фильм. Александр сказал, что у него закрытие сезона, и мы решили, что здорово, если закрытие сезона будет началом чего-то нового. У нас четыре папы со своими мальчишками пролетели на параплане. Приёмные дети меняют жизнь к лучшему — уже взрослые мужчины научились чему-то новому, никто из пап раньше не летал на параплане, некоторые даже опасались высоты», — рассказала НГС.НОВОСТИ руководитель общественной организации усыновителей «День аиста» Евгения Соловьёва.





Летали на параплане по трое: инструктор и папа с ребёнком. Пап было четверо, мальчиков — пятеро. «Все в восторге, что почувствовали невесомость. Никто из мальчишек не боялся, потому что был с папой, а с ним спокойно», — добавила Евгения.







На параплане пролетели четверо мальчиков, которым было от 5 до 8 лет, и один 12-летний





Инструктор парапланерного клуба «Вектор-Новосибирск» Александр Орлов рассказал, что параплан понимался на высоту около 500 метров, а полёт длился 10 минут.





Кадры полёта пап и детей войдут в фильм к Дню усыновления





В сентябре парапланерный клуб «Вектор» устраивал бесплатные полёты для детей, которые победили рак, а также для участниц конкурса красоты на колясках «Мисс Интеграция-2017».