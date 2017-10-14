Родственники ищут новосибирца, пропавшего две недели назад

Пропавший 37-летний Андрей Ковалёв
Пропавший 37-летний Андрей Ковалёв

Новосибирская полиция и волонтёры ищут 37-летнего Андрея Ковалёва, который пропал 24 сентября.


Мужчина пропал в Заельцовском районе Новосибирска, недалеко от карьера Мочище. 


В последний раз Андрей выходил на связь с родственниками 22 сентября.


«К сожалению заявка поступила поздно, поэтому мы будем проводить только информационные поиски. Полиция тоже ищет», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».


По данным «ДоброСпас-Новосибирск», рост Андрея около 175 см. У мужчины худощавое телосложение. Глаза серо-зелёные. В день пропажи мужчина был одет в чёрные спортивные штаны и синюю куртку. Особых примет у пропавшего нет. С собой должны быть документы, удостоверяющие личность.


Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться к волонтёрам «ДоброСпаса» или в полицию по телефону 02 (020 с мобильного).


В сентябре в Новосибирске также пропал 25-летний Артём Кабанов — он ушел ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.

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