Родственники ищут новосибирца, пропавшего две недели назад

Пропавший 37-летний Андрей Ковалёв

Новосибирская полиция и волонтёры ищут 37-летнего Андрея Ковалёва, который пропал 24 сентября.







Мужчина пропал в Заельцовском районе Новосибирска, недалеко от карьера Мочище.





В последний раз Андрей выходил на связь с родственниками 22 сентября.





«К сожалению заявка поступила поздно, поэтому мы будем проводить только информационные поиски. Полиция тоже ищет», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в содружестве волонтёров «ДоброСпас-Новосибирск».





По данным «ДоброСпас-Новосибирск», рост Андрея около 175 см. У мужчины худощавое телосложение. Глаза серо-зелёные. В день пропажи мужчина был одет в чёрные спортивные штаны и синюю куртку. Особых примет у пропавшего нет. С собой должны быть документы, удостоверяющие личность.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят обращаться к волонтёрам «ДоброСпаса» или в полицию по телефону 02 (020 с мобильного).





В сентябре в Новосибирске также пропал 25-летний Артём Кабанов — он ушел ночью из дома на улице Зорге и собирался на автовокзал.