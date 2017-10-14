«Лада» перевернула «Хонду» на Кошурникова

Авария случилась около 19:30
Авария случилась около 19:30

Вечером 14 октября на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска в ДТП попали Honda Civic, Lada Granta и Toyota Caldina. 


В результате столкновения «Хонда» перевернулась на бок. 


Авария случилась около 19:30 на пересечении улиц Фрунзе, Кошурникова и Красина.


«Столкновение Honda Civic, Lada Granta и Toyota Caldina произошло в 19:30, не доезжая до перекрестка улиц Кошурникова, Красина и Фрунзе. Все участники двигались со стороны улицы Бориса Богаткова: "Хонда" — в правом ряду, "Лада" и "Тойота" — в среднем ряду. Водитель "Лады" при перестроении в правый ряд не пропустил "Хонду", и автомобили столкнулись. От удара "Хонда" легла на бок, а "Лада" зацепила "Тойоту"», — рассказали специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал.


Аварии не редкость для Новосибирска. 7 октября на улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска в ДТП попали Mazda и Mercedes-Benz. В аварии пострадала водитель «Мазды» — её госпитализировали врачи «скорой помощи».

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