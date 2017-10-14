Власти изменили правила получения водительских прав

Знак «Начинающий водитель»
Знак «Начинающий водитель»

С 14 октября в России ужесточились правила сдачи и допуска к экзамену на получение водительских прав. 


В новом регламенте скорректировали основания для прекращения экзамена и выставления отрицательной оценки.


«С учетом опыта проведения практических экзаменов изменен ряд испытательных упражнений и условий их выполнения. Например, упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным, в связи с чем к существующей схеме испытательного упражнения добавлен второй вариант его выполнения, который может быть адаптирован к любой площадке», — сообщается на сайте Госавтоинспекции.


Согласно новому регламенту, если водитель автомобиля при движении задним ходом, не смог завершить упражнение с первого раза, то экзамен будет считаться несданным. Ранее число попыток сдачи на права не было регламентированным.


В январе 2017 года НГС рассказывал о других изменениях в ПДД — тогда Правительство РФ одобрило законопроект, по которому увеличиваются штрафы за отказ уступить дорогу пешеходу или велосипедисту.


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