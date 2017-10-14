Из Польши депортировали новосибирского учёного

Мужчину выдворили из Польши 11 октября

На этой неделе из Польши выдворили профессора НГТУ Дмитрия Карнаухова, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел РФ. Мужчина прожил там 4 года, занимался наукой, преподавал историю в нескольких местных университетах, а также сотрудничал с Российским институтом стратегических исследований (РИСИ).





Недавно Карнаухова обвинили в деятельности «с элементами гибридной войны», которая направлена против Польши, в ведении пророссийской пропаганды и т.п.





В итоге Агентство внутренней безопасности страны принудительно депортировало новосибирца.





Дмитрий Карнаухов работает в НГТУ на кафедре международных отношений и регионоведения

«В специальном комментарии, выпущенном РИСИ, <...> подчёркивается, что вся научная деятельность Д.В. Карнаухова была направлена на нормализацию отношений между Россией и Польшей. В РИСИ считают абсурдными все обвинения в его адрес, делают вывод о начале Варшавой "охоты на ведьм"», — пояснили в МИДе и назвали ситуацию вокруг учёного «скандалом на почве шпиономании с дежурным набором не подкреплённых доказательствами обвинений». Как уточнили НГС.НОВОСТИ в РИСИ, новосибирец не работает у них с прошлого года.







Дмитрий Карнаухов отказался давать комментарии о своей депортации НГС.НОВОСТИ, сообщив, что «ситуация ещё сильно поменяется».





Не только иностранцы выдворяют новосибирцев, но и наоборот, новосибирцы иностранцев. Так, в 2016 году из Новосибирска депортировали 500 человек из разных стран.