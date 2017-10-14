Новосибирцам показали изрезанные деньги и банкноты с человеческий рост

14 октября во всех отделениях Банка России по всей стране прошёл День открытых дверей. Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, мероприятие проходило в историческом здании банка — на Красном проспекте, 27. У входа новосибирцев ждали огромные банкноты в 1000 и 5000 рублей — с ними можно было сфотографироваться.


Огромные купюры для фото
Огромные купюры для фото


Программа Дня открытых дверей включала лекции об истории инкассаторского дела, истории денег, конкурсы и викторины, выставку техники, которую раньше использовали для обработки наличных и для подтверждения подлинности купюр. Кроме того, гостям показали старые российские и советские деньги: под стеклом можно было увидеть купюры номиналом пять рублей и сто тысяч рублей.


Выставка старой банковской техники
Выставка старой банковской техники


Бумажные рубли, которыми пользовались всего пару-тройку десятилетий назад
Бумажные рубли, которыми пользовались всего пару-тройку десятилетий назад


Кроме того, на мероприятии рассказали о том, как без специальной техники отличить настоящую банкноту от фальшивки. Причём не только у обычных банкнот, но и новых — номиналом 200 и 2000 рублей, которые выпустили в оборот на этой неделе. Так, например, подлинную купюру в 2000 рублей отличает наклейка с Русским мостом: если банкноту повернуть, то на стилизованном изображении солнца будет перемещаться яркое блестящее кольцо.


Гостям показывают, как отличить подлинную банкноту от фальшивки
Гостям показывают, как отличить подлинную банкноту от фальшивки


Во время экскурсии новосибирцев заинтересовали мешочки с изрезанными банкнотами — как пояснили сотрудники ЦБ, таким образом избавляются от старых, поношенных и повреждённых купюр. 


Так компактно выглядят порезанные купюры номиналом 100 и 50 рублей
Так компактно выглядят порезанные купюры номиналом 100 и 50 рублей


Выставка монет, посвящённых Олимпийским играм в Сочи в 2014 году 
Выставка монет, посвящённых Олимпийским играм в Сочи в 2014 году 


Также новосибирцев привлекла возможность сфотографироваться в бронежилете, каске и инкассаторской машине — она тоже встречала гостей у самого входа. 


Новосибирцам понравилось наряжаться в инкассатора
Новосибирцам понравилось наряжаться в инкассатора


Мероприятие собрало десятки новосибирцев, в том числе школьников, студентов и маленьких новосибирцев — они собирали огромные денежные пазлы. 


День открытых дверей ЦБ проводит второй год подряд. Мероприятие примечательно тем, что попасть за стены банка может далеко не каждый, не говоря уже о том, чтобы побывать в его историческом здании.

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