Новосибирцам показали изрезанные деньги и банкноты с человеческий рост

14 октября во всех отделениях Банка России по всей стране прошёл День открытых дверей. Как пояснили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, мероприятие проходило в историческом здании банка — на Красном проспекте, 27. У входа новосибирцев ждали огромные банкноты в 1000 и 5000 рублей — с ними можно было сфотографироваться.







Огромные купюры для фото





Программа Дня открытых дверей включала лекции об истории инкассаторского дела, истории денег, конкурсы и викторины, выставку техники, которую раньше использовали для обработки наличных и для подтверждения подлинности купюр. Кроме того, гостям показали старые российские и советские деньги: под стеклом можно было увидеть купюры номиналом пять рублей и сто тысяч рублей.





Выставка старой банковской техники





Бумажные рубли, которыми пользовались всего пару-тройку десятилетий назад





Кроме того, на мероприятии рассказали о том, как без специальной техники отличить настоящую банкноту от фальшивки. Причём не только у обычных банкнот, но и новых — номиналом 200 и 2000 рублей, которые выпустили в оборот на этой неделе. Так, например, подлинную купюру в 2000 рублей отличает наклейка с Русским мостом: если банкноту повернуть, то на стилизованном изображении солнца будет перемещаться яркое блестящее кольцо.





Гостям показывают, как отличить подлинную банкноту от фальшивки





Во время экскурсии новосибирцев заинтересовали мешочки с изрезанными банкнотами — как пояснили сотрудники ЦБ, таким образом избавляются от старых, поношенных и повреждённых купюр.





Так компактно выглядят порезанные купюры номиналом 100 и 50 рублей





Выставка монет, посвящённых Олимпийским играм в Сочи в 2014 году





Также новосибирцев привлекла возможность сфотографироваться в бронежилете, каске и инкассаторской машине — она тоже встречала гостей у самого входа.





Новосибирцам понравилось наряжаться в инкассатора





Мероприятие собрало десятки новосибирцев, в том числе школьников, студентов и маленьких новосибирцев — они собирали огромные денежные пазлы.





День открытых дверей ЦБ проводит второй год подряд. Мероприятие примечательно тем, что попасть за стены банка может далеко не каждый, не говоря уже о том, чтобы побывать в его историческом здании.