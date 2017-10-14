Пенсионер сбил мать с годовалым ребёнком на переходе

ДТП произошло возле одного из общежитий НГТУ
ДТП произошло возле одного из общежитий НГТУ

Днём 14 октября в Ленинском районе 61-летний мужчина сбил двух пешеходов: пострадала 23-летняя женщина и её годовалый ребёнок. ДТП произошло примерно в 15:30 на улице Блюхера недалеко от одного из студенческих общежитий НГТУ. 


«Водитель двигался на Renault Duster со стороны улицы Котовского в сторону улицы Ватутина и в пути следования напротив дома № 61 по улице Блюхера совершил наезд на двух пешеходов», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску. 


В ведомстве уточнили, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. При этом водитель ехал с небольшой скоростью. 


«В результате ДТП мама с ссадинами колена доставлена в больницу, — пояснили в отделе пропаганды. — И ребёнка увезли. Пока травмы неизвестны, но проверят, чтобы всё было с ним хорошо». 


Похожий инцидент произошёл вчера, 13 октября, — водитель «Тойоты» сбила пешехода и увезла его в травмпункт с переломом черепа. 

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