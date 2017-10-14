В Новосибирске растянулась 8-километровая пробка


Пробка, которая растянулась на улице Большевистская
Пробка, которая растянулась на улице Большевистская

Днём в субботу, 14 октября, в Новосибирске образовалась крупная пробка. 


По данным Яндекс.Пробки, затор тянется от площади Будагова через улицу Большевистскую, Бердское шоссе до разъезда Иня. Скорость движения на этих участках в сторону Академгородка не превышает 5 км/ч. 


Корреспонденты НГС.НОВОСТИ сняли 8-километровую пробку на видео. На нём видно, как машины заняли все полосы. 


Пробка 14 октября в Новосибирске


По данным сервиса Яндекс.Пробки, на 16:30 дорожная ситуация в городе оценивается в 5 баллов. Заторы образовались также на улице Немировича-Данченко на подъезде к Ватутина в сторону издательства «Советская Сибирь» и на Красном проспекте у перекрёстка с улицей Дуси Ковальчук. 


В Новосибирске растянулась 8-километровая пробка


Последний раз крупные пробки в Новосибирске отмечали в четверг, когда город сковали 8-балльные заторы

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