Ужесточились правила получения водительских прав





В России вступил в силу новый приказ МВД об изменениях в порядке получения прав, сообщает официальный сайт ГИБДД РФ. Теперь инспекторы будут жёстче проверять подлинность медицинских справок и свидетельств об обучении в автошколе. Стали более жёсткими и требования к некоторым упражнениям для мотоциклистов и автомобилистов.





«Упражнение "скоростное маневрирование" для мотоциклов стало обязательным — "змейка", разгон, торможение, объезд препятствия. Оценка "не сдал" выставляется в случае падения с мотоцикла», — отметили в пресс-службе ГИБДД. Для автомобилистов же установили всего одну попытку упражнения «заезд в бокс» при движении задним ходом без повторного включения задней передачи.





Кроме того, теперь запрещается заезжать колесом и всеми выступающими частями машины, зеркалами за линию, обозначающую границу упражнения.



Впрочем, появились и улучшения. Выдачу прав теперь будут производить многофункциональные центры (МФЦ), а в зимних условиях площадки для экзаменов должны обрабатываться спецреагентами и обозначаться дополнительными конусами.





Напомним, в Новосибирске, по данным справочника 2ГИС, сейчас действует 11 центров МФЦ и 140 автошкол.