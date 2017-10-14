«Особенно гримасы»: мэру понравились стикеры в Telegram с его лицом





В пакете доступен 21 стикер с мэром

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал набор стикеров со своими фотографиями, которые недавно появились в популярном мессенджере Telegram.





Напомним, на этой неделе в приложении появился пакет стикеров с 21 карточкой, героем которых стал мэр Новосибирска. На некоторых стикерах под фотографиями Анатолия Локтя содержится ненормативная лексика.





«[Стикеры] понравились, особенно гримасы, мимика какая богатая (смеётся). <…> Я к шаржам отношусь с юмором. Если людям интересно, если они улыбаются — то ради бога. Эту акцию я не отношу к тем, которые бы меня как-то задевали. Ненормативную лексику я не одобряю, я слежу за своей речью и со своих подчинённых тоже требую её не допускать. Появление в таком общественном пространстве этой лексики, я считаю, это плохо», — заметил мэр.







Сегодня Анатолий Локоть присоединился к общегородскому субботнику — он убрал старую листву и мусор с Михайловской набережной.