«Выжил чудом»: водителя «Ниссана» увезли в больницу после страшного ДТП на Омском тракте

От удара иномарку смяло
От удара иномарку смяло

На Омском тракте Nissan влетел в прицеп фуры Renault, которая затормозила на обочине. ДТП произошло вчера, 13 октября, в 21:30 недалеко от остановки «Павино» в районе АЗС «Газпромнефть». 


«Водитель чудом выжил, так как основной удар пришёлся на левую сторону автомобиля, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов. — Мужчина сидел справа, поэтому пострадал несильно. Там "скорая" ещё быстро приехала. Врачи сказали, что жить будет. Что с ним точно — неизвестно». 


Аварком добавил, что от удара иномарку смяло, в машине сработали подушки безопасности. Мужчина ехал один. Водитель фуры в аварии не пострадал. 


В тот же вечер жёсткая авария произошла на улице Бориса Богаткова — там столкнулись Subaru, Toyota и Ford Focus. В ДТП пострадали две женщины — водитель Toyota Marino и пассажирка Ford Focus. Они обе разбили головы.

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