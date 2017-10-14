«Выжил чудом»: водителя «Ниссана» увезли в больницу после страшного ДТП на Омском тракте
На Омском тракте Nissan влетел в прицеп фуры Renault, которая затормозила на обочине. ДТП произошло вчера, 13 октября, в 21:30 недалеко от остановки «Павино» в районе АЗС «Газпромнефть».
«Водитель чудом выжил, так как основной удар пришёлся на левую сторону автомобиля, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ специалист мобильного приложения «Автоспас» Роман Ухалов. — Мужчина сидел справа, поэтому пострадал несильно. Там "скорая" ещё быстро приехала. Врачи сказали, что жить будет. Что с ним точно — неизвестно».
Аварком добавил, что от удара иномарку смяло, в машине сработали подушки безопасности. Мужчина ехал один. Водитель фуры в аварии не пострадал.
В тот же вечер жёсткая авария произошла на улице Бориса Богаткова — там столкнулись Subaru, Toyota и Ford Focus. В ДТП пострадали две женщины — водитель Toyota Marino и пассажирка Ford Focus. Они обе разбили головы.
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Алёна Истомина
Фото vk.com/avtospas54rus