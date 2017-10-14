Фото новосибирской модели появилось в журнале Playboy

Фотографии с 23-летней моделью из Тогучина Вероникой Мурашкиной появились в сентябрьском номере популярного мужского журнала Playboy. Об этом девушка рассказала в своём профиле Instagram.





Журнал "Playboy". Осенний выпуск 2017. #вероникамурашкина #playboy #playmate #легендарныйжурнал Публикация от Вероника Мурашкина, Холостяк 5 (@veronica_beautiful) Окт 11 2017 в 6:08 PDT





Сибирячка с жёлтыми заячьими ушами на голове украсила разворот журнала — страницы с заметкой о прошедших тематических вечеринках Playboy.





Веронику можно увидеть на нескольких фотографиях в образе bunny-girl





Ранее тогучинская модель приняла участие в шоу «Холостяк» на ТНТ, где пыталась завоевать сердце известного актёра Ильи Глинникова, но в последнем выпуске выбыла из программы за свои слова про любовь.