Фото новосибирской модели появилось в журнале Playboy
Фотографии с 23-летней моделью из Тогучина Вероникой Мурашкиной появились в сентябрьском номере популярного мужского журнала Playboy. Об этом девушка рассказала в своём профиле Instagram.
Сибирячка с жёлтыми заячьими ушами на голове украсила разворот журнала — страницы с заметкой о прошедших тематических вечеринках Playboy.
Ранее тогучинская модель приняла участие в шоу «Холостяк» на ТНТ, где пыталась завоевать сердце известного актёра Ильи Глинникова, но в последнем выпуске выбыла из программы за свои слова про любовь.
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Кирилл Шматков
Фото instagram.com, скриншот zhurnaly-online.ru