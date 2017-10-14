Фото новосибирской модели появилось в журнале Playboy

Фотографии с 23-летней моделью из Тогучина Вероникой Мурашкиной появились в сентябрьском номере популярного мужского журнала Playboy. Об этом девушка рассказала в своём профиле Instagram. 


Журнал "Playboy". Осенний выпуск 2017. #вероникамурашкина #playboy #playmate #легендарныйжурнал

Публикация от Вероника Мурашкина, Холостяк 5 (@veronica_beautiful)


Сибирячка с жёлтыми заячьими ушами на голове украсила разворот журнала — страницы с заметкой о прошедших тематических вечеринках Playboy. 


Веронику можно увидеть на нескольких фотографиях в образе bunny-girl 
Веронику можно увидеть на нескольких фотографиях в образе bunny-girl 


Ранее тогучинская модель приняла участие в шоу «Холостяк» на ТНТ, где пыталась завоевать сердце известного актёра Ильи Глинникова, но в последнем выпуске выбыла из программы за свои слова про любовь

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