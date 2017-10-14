В Новосибирске завоют сирены и включатся громкоговорители





Подобные проверки МЧС проводит раз в квартал

Днём 16 октября в Новосибирской области спасатели проверят системы оповещения населения — электросирены и громкоговорители.





Как пояснили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, проверка пройдёт с 11:50 до 15:00. «Во время плановой тренировки жителям необходимо соблюдать спокойствие, не паниковать и заниматься своими повседневными делами», — предупредили в ведомстве и добавили, что тренировки по оповещению населения проводят раз в квартал.





С 11:50 до 12:00 спасатели перехватят телеканал «Россия 1», а с 14:35 на 10 минут включат электросирены и уличные громкоговорители по всему городу. В это же время предупреждение о проверке покажут на экранах, установленных на станциях метро, в аэропорту, на площади Ленина, железнодорожных вокзалах. Кроме того, спасатели перехватят вещание нескольких радиостанций.





Не стоит путать учения с реальной угрозой жизни и здоровью. Так, недавно по Новосибирску прошлась волна анонимных телефонных звонков о бомбах в нескольких школах и торговых центрах города.