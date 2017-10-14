Мэр и губернатор вышли убирать городские улицы

14 октября в Новосибирске проходит общегородской субботник — мэр Новосибирска Анатолий Локоть и врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников одними из первых вышли на улицы с граблями, своими подчинёнными и простыми горожанами, чтобы подготовить город к зиме.







Мэр Анатолий Локоть убирает опавшую листву на Михайловской набережной





Субботники стартовали в 9:00. Анатолий Локоть убирал мусор на Михайловской набережной, которую через пару недель должны открыть после масштабной реконструкции.







Мэр призвал новосибирцев присоединиться к общегородскому субботнику





«Для меня это знаковый объект. Я очень надеюсь, что новосибирцы оценят наши труды по оформлению набережной, потому что было очень много наказов, чтобы у нас появилась красивая набережная нашей реки. <...> Чиновники сегодня в первых рядах показывают пример всем новосибирцам, что надо приложить труд на благо города», — рассказал мэр.







Андрей Травников прибыл в дендрологический парк





В то же время на субботник вышел новый глава НСО Андрей Травников. Правда, трудился он не с мэром, а со своими подчинёными в дендрологическом парке на Жуковского. Врио губернатора тоже взялся за грабли, а вместе с ним и члены регионального правительства, сотрудники органов исполнительной власти и другие. Вместе они избавили парк от старой листвы и мусора.





Врио губернатора региона помог убрать листву и мусор





Позавчера врио губернатора заметили с лопатой — вместе с экс-губернатором НСО он высадил ели рядом с Домом радио.