Челябинский суд отправил на зону мошенника, обворовавшего новосибирцев

От действий мошенника пострадали жители крупных городов страны

Челябинский суд поставил жирную точку в деле Юрия Юнышева. Ближайшие восемь с половиной лет организатор финансовой пирамиды проведет в колонии строгого режима. В числе пострадавших — жители Новосибирска и других крупных городов страны. Сумма ущерба составила 310 миллионов рублей.







«В суде установлено, что Юнышев с марта 2006 по июль 2008 года привлекал денежные средства граждан под обещание выплаты высоких процентов с суммы привлеченных денежных средств. Мужчина от имени юридических лиц заключал с гражданами договоры займа и поручительства под видом инвестирования в развитие высокодоходной деятельности в области грузоперевозок и автоломбардов, при фактическом отсутствии какой-либо хозяйственной деятельности», — сообщает пресс-служба Прокуратуры Челябинской области.







Всего в качестве потерпевших по делу проходило 1862 человека из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска и других крупных городов страны. Обвинению удалось доказать, что Юнышев похитил у них 310 миллионов рублей.







«Преследуя цель создания видимости успешной работы, для притока большего количества займодавцев, часть похищенных денежных средств обвиняемый направлял на выплату процентов, возврат сумм займов, оплату за аренду офисов, рекламу, выплату вознаграждения нанятым работникам», — поясняет пресс-служба ведомства.







В результате, Советский районный суд Челябинска приговорил мошенника к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Юнышева признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).







«Приговор в законную силу не вступил. Иски потерпевших судом удовлетворены в полном объеме».







В феврале НГС.НОВОСТИ писали о приговоре по другому крупному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказались организаторы «Сибирской кассы взаимопомощи» (СКВ). Фигуранты уголовного дела получили от 5 до 8 лет колонии.







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