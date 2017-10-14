Новосибирские полицейские искали бомбу в офисах Райффайзенбанка

Бомбу искали в офисах банка по всей стране 
Бомбу искали в офисах банка по всей стране 

Волна проверок Райффайзенбанка добралась и до Новосибирска. Правоохранительные органы столицы Сибири искали бомбу в нескольких отделениях финансовой организации.


В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что офисы действительно проверяли, но не уточнили, какие именно.


«Мы не обнародуем эту информацию. Опасных для жизни предметов не обнаружено», — пояснили в ведомстве.


Проверка новосибирских отделений банка — не уникальное явление. После того как неизвестные сообщили о минировании одного из отделений организации, взрывное устройство начали искать по всей стране.


Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ писали об эвакуации дома в Ленинском районе. В конце сентября редакция вела онлайн-репортаж: взрывчатку искали в торговых центрах города, школах, университетах. 


Прочтений: 154
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено