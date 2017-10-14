Новосибирские полицейские искали бомбу в офисах Райффайзенбанка

Бомбу искали в офисах банка по всей стране

Волна проверок Райффайзенбанка добралась и до Новосибирска. Правоохранительные органы столицы Сибири искали бомбу в нескольких отделениях финансовой организации.







В пресс-службе МВД по Новосибирской области корреспонденту НГС.НОВОСТИ подтвердили, что офисы действительно проверяли, но не уточнили, какие именно.







«Мы не обнародуем эту информацию. Опасных для жизни предметов не обнаружено», — пояснили в ведомстве.







Проверка новосибирских отделений банка — не уникальное явление. После того как неизвестные сообщили о минировании одного из отделений организации, взрывное устройство начали искать по всей стране.







Несколько дней назад НГС.НОВОСТИ писали об эвакуации дома в Ленинском районе. В конце сентября редакция вела онлайн-репортаж: взрывчатку искали в торговых центрах города, школах, университетах.





