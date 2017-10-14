Новосибирец спас от пожара 40 человек в офисном здании на Гусинобродском шоссе

Денис Шинкин 
Денис Шинкин 

Удивительную расторопность два дня назад продемонстрировал заместитель главного инженера одного из городских торговых центров. Узнав о том, что на Гусинобродском шоссе загорелся фасад одноэтажного административного здания, Денис Шинкин не растерялся и взял борьбу с пламенем в свои руки.


Информация о пожаре поступила сотрудникам МЧС 12 октября в четвертом часу дня. На место выехало два отделения ПСЧ-3, однако тушить ничего не пришлось — с открытым горением справился персонал здания.


«Я находился на работе, когда поступил звонок о возгорании здания офиса. Незамедлительно выдвинулся к месту, по дороге прихватил огнетушитель. Прибежал на место, горело уже довольно высоко, начал снизу сбивать пламя огнетушителем и крикнул, чтобы коллеги размотали пожарный рукав и дали воду от пожарного крана», — передает слова Дениса Шинкина пресс-служба МЧС в социальной сети «ВКонтакте».


Еще до приезда пожарных из помещения эвакуировались 40 человек.


«Пожарным осталось только убедиться в отсутствии тления: они приставили к зданию лестницы, вскрыли для проливки фасад, чтобы проверить и исключить наличие скрытых очагов пожара», — сообщает ведомство.


В настоящий время сотрудники МЧС устанавливают причину возгорания.


Новосибирцы и раньше проявляли чудеса героизма. В августе НГС.НОВОСТИ писали о жителе Кировского района, который эвакуировал 20 человек из дома по улице Зорге.

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