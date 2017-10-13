Жители более 500 домов в Заельцовском районе на несколько часов остались без электричества

На карте «Мой Новосибирск» в качестве причины аварии было указано повреждение кабеля

Неприятная ситуация приключилась сегодня вечером в Заельцовском районе. Из-за аварийного отключения без света осталось более 500 домов. Электричество дали только в двенадцатом часу ночи.







По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», отключение произошло в семь вечера. В качестве официальной причины на муниципальном ресурсе было указано «повреждение кабеля». Света не было в микрорайоне «Стрижи», на Кубовой, в частном секторе — всего более 500 домов.











В «Стрижах» из-за отсутствия электроэнергии пропали вода и отопление. Люди жалуются: из-за проблем с ресурсосбережением за горячей водой для детского питания приходится ездить в соседние районы, а грудничков в микрорайоне много.







«Конкретно в "Стрижах" от света работает котельная, вода. Свет отключили — и вот даже холодной воды нет, отопления. У нас восьмая очередь, заехали в феврале. С тех пор каждый месяц — один, два, три раза — постоянно отключают свет на долгий период. Говорят, что какая-то авария происходит», — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ Ольга, жительница микрорайона.







По словам собеседницы издания, многих проблем можно было избежать, если бы работали генераторы, отвечающие за освещение в случае аварийного отключения.







«В каждой очереди есть свои генераторы. У нас, в восьмой, два генератора стоят, но они не подключены. В "Кленовой аллее 1-2", в "Светлой роще" — у них стоят генераторы и тоже не подключены».







В службе 051 НГС.НОВОСТИ пояснили, что электричество в домах появилось ориентировочно в половине двенадцатого ночи. В общей сложности света не было порядка четырех часов. Редакции не удалось получить оперативный комментарий от диспетчерской, обслуживающей дома в зоне аварии.







Это уже не первое крупное отключение в Заельцовском районе. В сентябре из-за аварии без света осталось более 400 домов.