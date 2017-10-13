Жёсткая авария с тремя машинами затруднила проезд по Богаткова

Недалеко от остановки «Октябрьский рынок» столкнулись Subaru, Toyota и Ford

Вечером 13 октября три легковых машины сошлись в ДТП на Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.







«Столкновение с пострадавшими, информация об обстоятельствах ДТП уточняется», — сообщили в группе компаний «Аварком».







Аваркомы пояснили, что участниками аварии стали Subaru, Toyota Carina и Ford Focus. Столкновение произошло возле дома № 65 по улице Бориса Богаткова. На месте происшествия работала «скорая помощь», врачи осматривали участников аварии.





По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение в этом месте затруднено. Пробка тянется от перекрёстка с улицей Лескова к остановке «Октябрьский рынок».





Очевидцы в соцсетях сообщают, что одну из пострадавших девушек увезли в больницу.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что на месте работают автоинспекторы. Подробностей ДТП пока нет, но, по предварительным данным, авария обошлась без серьёзных травм.





Последствия аварии





Авария затруднила проезд по Бориса Богаткова





На месте происшествия работала «скорая помощь»





Пробка растянулась от улицы Лескова до остановки «Октябрьский рынок»







