Жёсткая авария с тремя машинами затруднила проезд по Богаткова
Вечером 13 октября три легковых машины сошлись в ДТП на Бориса Богаткова в Октябрьском районе Новосибирска.
«Столкновение с пострадавшими, информация об обстоятельствах ДТП уточняется», — сообщили в группе компаний «Аварком».
Аваркомы пояснили, что участниками аварии стали Subaru, Toyota Carina и Ford Focus. Столкновение произошло возле дома
По данным сервиса Яндекс.Пробки, движение в этом месте затруднено. Пробка тянется от перекрёстка с улицей Лескова к остановке «Октябрьский рынок».
Очевидцы в соцсетях сообщают, что одну из пострадавших девушек увезли в больницу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что на месте работают автоинспекторы. Подробностей ДТП пока нет, но, по предварительным данным, авария обошлась без серьёзных травм.
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Ольга Хмелевская
Фото ГК «Аварком»