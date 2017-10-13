Дорожный знак закрыл от водителей новый светофор на площади Калинина
В Заельцовском районе Новосибирска дорожный знак загородил от водителей часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова.
«Я думал, специалисты со временем увидят и сами исправят, но прошёл уже почти месяц», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Илья Савека.
Светофоры в этом месте заработали несколько недель назад — раньше этот пешеходный переход был нерегулируемым. Но водители обнаружили новое неудобство: на подъезде к этому месту по улице Перевозчикова нижняя часть светофора скрывается за знаком пешеходного перехода. Из-за этого водителям не видно секцию с зелёным сигналом.
Очевидец предположил, что дорожные знаки остались на этом месте с тех пор, когда пешеходный переход был нерегулируемым.
Илья Савека добавил, что иногда выезжающие с Перевозчикова водители могут проверить время горения зелёного сигнала по второму светофору, который стоит на подъезде к этому же пешеходному переходу со стороны площади Калинина. Но сделать это можно только в том случае, если этот светофор не закрывают грузовые машины.
Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за комментариями в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение. В СМЭУ сообщили, что уже ищут организацию, которая отвечает за этот дорожный знак, и постараются решить проблему в ближайшие дни.
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Ольга Хмелевская
Фото и видео Ильи Савека