Дорожный знак закрыл от водителей новый светофор на площади Калинина

Нижнюю часть светофора не видно из-за дорожного знака

В Заельцовском районе Новосибирска дорожный знак загородил от водителей часть нового светофора на выезде к площади Калинина с улицы Перевозчикова.







«Я думал, специалисты со временем увидят и сами исправят, но прошёл уже почти месяц», — сообщил корреспонденту НГС.НОВОСТИ очевидец Илья Савека.







Светофоры в этом месте заработали несколько недель назад — раньше этот пешеходный переход был нерегулируемым. Но водители обнаружили новое неудобство: на подъезде к этому месту по улице Перевозчикова нижняя часть светофора скрывается за знаком пешеходного перехода. Из-за этого водителям не видно секцию с зелёным сигналом.







Очевидец предположил, что дорожные знаки остались на этом месте с тех пор, когда пешеходный переход был нерегулируемым.









Илья Савека добавил, что иногда выезжающие с Перевозчикова водители могут проверить время горения зелёного сигнала по второму светофору, который стоит на подъезде к этому же пешеходному переходу со стороны площади Калинина. Но сделать это можно только в том случае, если этот светофор не закрывают грузовые машины.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ обратилась за комментариями в Специализированное монтажно-эксплуатационное учреждение. В СМЭУ сообщили, что уже ищут организацию, которая отвечает за этот дорожный знак, и постараются решить проблему в ближайшие дни.