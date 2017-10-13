На стене в Академгородке нарисовали детей, играющих с коллайдером

Увидеть граффити можно неподалёку от остановки «Институт ядерной физики»





В новосибирском Академгородке появились большие граффити новосибирской художницы Зоси Леутиной — она рисовала их почти месяц.





Рисунок «Ускорители на встречных пучках» появился на стене производственного корпуса напротив Института неорганической химии СО РАН на улице Будкера, 1. Его нарисовали участники фестиваля «Графит науки».





Ускорители частиц на встречных пучках, которым посвящён рисунок, по-другому называются коллайдеры, ими занимаются физики-ядерщики.





«Хотелось избежать традиционного визуального решения — как это принято в советском монументальном искусстве. Хотелось наглядности, простого образа не из науки. Поэтому мы нарисовали мальчика и девочку, кидающие мячи навстречу друг другу», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ Зося Леутина.





Чтобы закрасить серую неприглядную стену, понадобилось около 70 литров краски





Художница рассказала, что работала над рисунком с 16 сентября, ей помогали около 20 волонтёров, на постоянной основе около десяти человек. «Погодные условия на росписи были непростыми, так что из волонтёров остались самые стойкие», — отметила Зося. На создание граффити ушло около 70 литров краски и аэрозольные баллончики.





Фестиваль «Графит науки» стартовал в Академгородке больше месяца назад. За это время на стенах домов появилось около десятка рисунков на научную тематику. Так, теперь



на улице Терешковой, 19 есть граффити о палеогенетике, на стене ТЦ на улице Ильича — граффити с хромосомами, а на стене общежития на улице Пирогова, 4 появился «Денисовский человек».

