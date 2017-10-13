Новосибирец избил тростью соседский BMW в попытках зайти в подъезд

Автомобиль BMW, снято до происшествия
Автомобиль BMW, снято до происшествия

В Новосибирске житель улицы Федосеева избил соседский автомобиль BMW, когда ночью пытался попасть в подъезд.


Происшествие по адресу Федосеева, 10 сняла видеокамера, вмонтированная в домофон, и видео сегодня появилось в интернете.


Хозяин автомобиля Антон Доровских рассказал НГС.НОВОСТИ, что это случилось в 1:50 с субботы на воскресенье. Его сосед пришёл домой, но не смог открыть подъезд ключом от домофона. «И решил вот таким образом достучаться, чтобы ему подъезд открыли. <…> Я даже не думал, что у этой машины есть сигнализация. Я машину просто купил уже с установленной, но ни разу не слышал, чтобы она срабатывала. Вот дед мне показал, что она работает», — пояснил Антон корреспонденту НГС.НОВОСТИ.


По его словам, он сразу вышел из подъезда, увидел на капоте автомобиля несколько вмятин и царапины, но пытавшийся войти в подъезд пожилой сосед начал утверждать, что автомобиль он не трогал.


В итоге владелец автомобиля вызвал полицию, полицейские составили протокол, а через некоторое время в полицию передали и видео с домофона.


Антон уточнил, что ещё не проводил оценку повреждений, но ему как минимум придётся перекрашивать капот.


«Да он (сосед. — И.К.), если бы согласился, мол, дурак я, настучал, извини, я б, может, и спустил всё на тормозах. Старый же, может, и простил бы. Но он в позу встал, говорит, это не он, и кидался ещё [на меня]. <…> Нельзя это всё на тормозах спускать, а то он будет так постоянно стучаться в дверь через автомобиль», — пояснил владелец побитого автомобиля.


По факту происшествия полицейские составили протокол, но владельца автомобиля BMW для дальнейших разбирательств пока ещё не вызывали.



В начале года НГС.НОВОСТИ рассказывали, как нетрезвый мужчина разбил стоящую возле дома машину металлической трубой, а потом топором угрожал её владельцу.

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