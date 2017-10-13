Шестеро мужчин забрались на башенный кран на стройке

Люди сидят на башенном кране уже около шести часов
Люди сидят на башенном кране уже около шести часов

Сегодня, 13 октября, шестеро мужчин забрались на стрелу башенного крана на стройке в Кировском районе Новосибирска.


Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил читатель Игорь Вакер, живущий по соседству со стройкой на улице Зорге.


Шестерых мужчин на стреле он заметил около полудня. «Я уезжал, приехал, а они до сих пор там. Двое греются в будке крановщика, четверо сидят. Бедолаги. По очереди греются — не май месяц же», — описал ситуацию Игорь Вакер.


По словам мужчины, ни полиции, ни спасателей рядом с краном не видно. С забравшимися наверх людьми он не разговаривал, но поскольку сам работал охранником на этой же стройке, то уверен: это очередная акция протеста с требованием погасить долги по зарплате.


На момент публикации до застройщика дозвониться не удалось.


В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило сообщение о нескольких людях, забравшихся на башенный кран на стройке. «Сейчас сотрудники полиции выехали на место. Разбираются в обстоятельствах», — добавили в ведомстве.


В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что людей сняли с крана несколько минут назад. «Их уже везут в следственный отдел допрашивать», — пояснили в ведомстве.


Это уже не первый случай, когда строители залезают на стрелы башенных кранов. Одно из таких происшествий случилось на стройке на улице Зорге в начале недели: на высоту забрались пятеро мужчин

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