Шестеро мужчин забрались на башенный кран на стройке

Люди сидят на башенном кране уже около шести часов

Сегодня, 13 октября, шестеро мужчин забрались на стрелу башенного крана на стройке в Кировском районе Новосибирска.







Об этом НГС.НОВОСТИ сообщил читатель Игорь Вакер, живущий по соседству со стройкой на улице Зорге.







Шестерых мужчин на стреле он заметил около полудня. «Я уезжал, приехал, а они до сих пор там. Двое греются в будке крановщика, четверо сидят. Бедолаги. По очереди греются — не май месяц же», — описал ситуацию Игорь Вакер.







По словам мужчины, ни полиции, ни спасателей рядом с краном не видно. С забравшимися наверх людьми он не разговаривал, но поскольку сам работал охранником на этой же стройке, то уверен: это очередная акция протеста с требованием погасить долги по зарплате.







На момент публикации до застройщика дозвониться не удалось.







В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в полицию поступило сообщение о нескольких людях, забравшихся на башенный кран на стройке. «Сейчас сотрудники полиции выехали на место. Разбираются в обстоятельствах», — добавили в ведомстве.





В СУ СКР по Новосибирской области сообщили, что людей сняли с крана несколько минут назад. «Их уже везут в следственный отдел допрашивать», — пояснили в ведомстве.





Это уже не первый случай, когда строители залезают на стрелы башенных кранов. Одно из таких происшествий случилось на стройке на улице Зорге в начале недели: на высоту забрались пятеро мужчин.