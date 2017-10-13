Знак пешеходного перехода поставили посреди тротуара

Знак пешеходного перехода посреди тротуара на территории военного городка
Знак пешеходного перехода посреди тротуара на территории военного городка

В Новосибирске возле гарнизонного Дома офицеров посредине тротуара поставили знак пешеходного перехода.


Знак появился на территории военного городка напротив здания № 17 (Дома офицеров). Знак стоит так, что преграждает дорогу пешеходам, рассказал НГС.НОВОСТИ блогер Михаил Докукин. 


«Гулял тут, решил поснимать для своего блога новую дорогу, которую откроют пятнадцатого числа. Дорога хорошая, но пейзаж очень грустный: здания разрушены, прилегающие дороги в ужасном состоянии, асфальтированные тротуары заканчиваются землёй. Но сам Дом [офицеров] отремонтирован очень хорошо», — рассказал Михаил.


НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, будет ли этот знак перенесён в другое место.


Кроме того, накануне и.о. губернатора Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал здесь пешеходный переход за то, что он упирался в газон, и получил от подрядчиков строительных работ обещание, что они исправят ситуацию.


Казусные истории с установками дорожных объектов происходят в Новосибирске не в первый раз. На улице Восход в районе Т-образного перекрёстка с улицей 9-го Ноября несколько раз в неподходящих местах устанавливали светофоры и дорожные знаки. В результате дорожники спилили дерево и уничтожили часть газона.

Прочтений: 2169
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (20)20
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено