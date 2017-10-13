Знак пешеходного перехода поставили посреди тротуара

Знак пешеходного перехода посреди тротуара на территории военного городка

В Новосибирске возле гарнизонного Дома офицеров посредине тротуара поставили знак пешеходного перехода.





Знак появился на территории военного городка напротив здания № 17 (Дома офицеров). Знак стоит так, что преграждает дорогу пешеходам, рассказал НГС.НОВОСТИ блогер Михаил Докукин.







«Гулял тут, решил поснимать для своего блога новую дорогу, которую откроют пятнадцатого числа. Дорога хорошая, но пейзаж очень грустный: здания разрушены, прилегающие дороги в ужасном состоянии, асфальтированные тротуары заканчиваются землёй. Но сам Дом [офицеров] отремонтирован очень хорошо», — рассказал Михаил.







НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать ситуацию и уточнить, будет ли этот знак перенесён в другое место.







Кроме того, накануне и.о. губернатора Новосибирской области Андрей Травников раскритиковал здесь пешеходный переход за то, что он упирался в газон, и получил от подрядчиков строительных работ обещание, что они исправят ситуацию.







Казусные истории с установками дорожных объектов происходят в Новосибирске не в первый раз. На улице Восход в районе Т-образного перекрёстка с улицей 9-го Ноября несколько раз в неподходящих местах устанавливали светофоры и дорожные знаки. В результате дорожники спилили дерево и уничтожили часть газона.

