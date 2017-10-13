На Жуковского разворотило две машины: есть погибшие

Последствия аварии

Днём 13 октября на улице Жуковского в Заельцовском районе Новосибирска произошло жёсткое ДТП с погибшими.







Авария случилась возле АЗС «Газпромнефть» (улица Жуковского, 95«а»).







«Серьёзное ДТП с пострадавшими, с трупами. Комментарии какие-либо пока никто не даёт. Пока что понятно, что столкновение было лобовым», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе компаний «Аварком».







В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили, что в аварии погибли люди. Более подробно рассказать об этом ДТП в Госавтоинспекции обещают в ближайшее время.







17:09

«В Nissan Cefiro погиб водитель, в Toyota Ipsum — пассажирка. Водитель Ipsum доставлен в больницу с тяжёлыми травмами», — сообщили в группе пропаганды городской Госавтоинспекции.





Информацию о погибших подтвердили в ГИБДД





Авария затруднила движение по улице Жуковского





Автомобили сошлись в лобовом ДТП





Ещё одно смертельное ДТП произошло в начале этой недели на трассе в Краснозёрском районе. 34-летний водитель грузовика Mitsubishi Canter погиб, въехав в стоящую фуру.