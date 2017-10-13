Мэрия рассказала, почему пару пенсионеров гонят из комнаты в общежитии

Астафьева Галина Терентьевна, которую выселяют из комнаты в общежитии
Астафьева Галина Терентьевна, которую выселяют из комнаты в общежитии

В мэрии Новосибирска объяснили причины, по которым двух пенсионеров выселяют из общежития на улице Зорге, — пожилые люди должны покинуть комнату маневренного фонда по решению суда.


«28.11.2016 Кировский районный суд г. Новосибирска, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес решение, по которому Галина Терентьевна Астафьева и Анатолий Георгиевич Дёмин выселены из комнаты 501 общежития по улице Зорге, 48. Судебное решение ответчиками не обжаловано, вступило в законную силу, исполнительный лист передан на исполнение в службу судебных приставов Кировского района, — объяснили в мэрии. — В настоящее время Г.Т. Астафьева и А.Г. Дёмин не имеют законных оснований на проживание в вышеуказанном жилом помещении».


Комната, в которой живут пенсионеры, относится к маневренному фонду. Срок их договора найма, заключённый с департаментом энергетики и ЖКХ, истёк 22 ноября 2000 года. При этом новый договор они не заключили.


Кроме того, по информации мэрии, жители комнаты не приходили на судебные заседания и уклонялись от получения судебной корреспонденции.


О том, что пожилым людям нужно покинуть свою комнату, в которой они прожили больше 20 лет, судебные приставы сообщили им три дня назад. Выселиться они должны до 18 октября. Подробный репортаж о жизни пары пенсионеров, которые хотя и в разводе, но по-прежнему живут вместе и пытаются остаться в общежитии, НГС публиковал накануне.

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