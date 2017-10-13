Водитель «Тойоты» сбила пешехода и увезла его в травмпункт с переломом черепа

На месте происшествия
На месте происшествия

Утром 13 октября переходивший дорогу мужчина попал под «Тойоту» на Гусинобродском шоссе в Новосибирске.


«У пешехода закрытый перелом костей черепа. Госпитализирован», — рассказали корреспонденту НГС.НОВОСТИ в группе пропаганды городской ГИБДД.


В Госавтоинспекции сообщили, что ДТП произошло в 8:00 недалеко от ТЦ «Восток». По предварительным данным, 41-летняя женщина за рулём Toyota Platz ехала по Гусинобродскому шоссе со стороны улицы Зеленодолинской в направлении Коминтерна. В это время 44-летний мужчина стал переходить дорогу между пешеходным переходом и «Тойотой», которая к нему подъезжала.


Как пояснила автоинспекторам сама водитель «Тойоты», пешеход вышел на дорогу слева от неё и попал под машину.


«Водитель сама ему оказала помощь, увезла в травмпункт. Так как травма оказалась серьёзной, вызвала сотрудников ГИБДД и "скорую помощь"», — описали ситуацию в группе пропаганды.


Ещё один пешеход, 38-летняя женщина, пострадал вчера утром в ДТП на улице Богдана Хмельницкого — её сбила Toyota, в которую сзади врезался не успевший затормозить Ford Focus.

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