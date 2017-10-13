Верните миллион: известный новосибирский фотограф отсудил гонорары у «Русского репортера»

Снимок хакасского шамана, сделанный Валерием Кламмом

Новосибирский фотограф Валерий Кламм больше года пытается взыскать с медиахолдинга «Группа Эксперт» деньги за использованные снимки в журнале — в самом холдинге заверяют, что проблемы нет.





История началась три года назад. Медиахолдинг «Эксперт», издатель и хозяин журнала «Русский репортер», по договорённости с Кламмом опубликовал 52 снимка новосибирца. Они появились на обложках и разворотах печатной версии журнала, на сайтах «Русского репортера» и холдинга «Эксперт». При этом договорённость была только на словах — медиахолдинг не заключил с новосибирцем договоры и не выплатил ему гонорары, рассказал Валерий Кламм корреспонденту НГС.НОВОСТИ.





«Мне должны были заплатить не меньше ста тысяч за снимки. Это были четыре серии фотографий, одна из них сделана в Хакасии (снимки шамана) и три серии — в Новосибирской области (про водопроводчика из Карасукского района), главу администрации из Маслянинского района и снимки из Новососедово», — поделился Кламм в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ.





Собеседник отметил, что предоставлял фотографии журналу не впервые. Прежде подобных проблем никогда не было.







Фотограф несколько месяцев ждал выплаты гонораров, но безрезультатно. В итоге 1 декабря 2015 года он подал иск к ЗАО «Группа Эксперт» и попросил суд взыскать с медиахолдинга 4 млн 470 тысяч рублей. Иск он подал как индивидуальный предприниматель в Арбитражный суд.







«Юристы насчитали такую сумму, потому что речь шла не просто о публикации фотографии с нарушением прав, но и о видах нарушений. По разным изображениям их несколько, в том числе доведение [произведения] до всеобщего сведения и другие», — объяснил фотограф. Кроме того, суд должен был учитывать ещё и характер нарушений, например, то, что фотографии использовались длительное время, добавил Кламм.







В конце мая 2016 году Арбитраж Москвы частично удовлетворил требования Кламма и постановил взыскать с «Эксперта» 200 тысяч рублей, но суд апелляционной инстанции отменил решение и увеличил сумму взыскания в пять раз — до 1 млн 40 рублей. Суд по интеллектуальным правам в кассации оставил это решение в силе, следует из данных в картотеке Арбитража.





По словам фотографа, судебные приставы возбудили исполнительное производство в ноябре 2016 года (исполнительный лист есть в распоряжении редакции НГС.НОВОСТИ), но деньги он так и не получил.





НГС.НОВОСТИ отправили запрос в пресс-службу УФСПП по Москве и попросили прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не пришёл.





Сотрудница «Группы Эксперт» неофициально сообщила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что у компании действительно были финансовые сложности и получить зарплату по арестованным счетам можно было только через суд. О финансовых проблемах в медиахолдинге «Эксперт» летом этого года писали «Ведомости».





Редакция отправила запрос в медиахолдинг и попросила официально прокомментировать сложившуюся ситуацию.





Фотографам нередко приходится сталкиваться с незаконным использованием фотографий и нарушением авторских прав. В этом году подобный случай произошёл в преддверии празднования 80-летия Новосибирской области. На баннерах к празднику появились снимки новосибирского фотографа Славы Степанова, при этом разрешения у фотографа чиновники не спросили. После разыгравшегося скандала фотографии на плакатах заменили.