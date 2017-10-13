На Гусинобродском шоссе начали строить автовокзал

В Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе начали строить новый автовокзал.


Новый автовокзал пока привязывают к адресу Гусинобродское шоссе, 37
Новый автовокзал пока привязывают к адресу Гусинобродское шоссе, 37


Строить автовокзал будет МУП «УЗСПТС» («Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»).


«В своё время мы выступали заказчиком для проектирования линии метрополитена. У нас же напротив метродепо предполагается, поэтому нужно было увязать все коммуникации, чтобы не было никаких вопросов, — объяснил генеральный директор «УЗСПТС» Александр Мысик. — Поэтому мы решили, что МУП будет застройщиком, а инвестор — компания "Авто-сервис"». 


По его словам, на площадке будущего транспортного узла уже сделали подготовительные работы. 5 октября мэрия дала разрешение на строительство основных конструкций.


«Здесь будет серьёзный автовокзал. Это называется транспортно-пересадочный узел, потому что будет проходить несколько назначений общественного транспорта — международный, межрегиональный, пригородный транспорт. Плюс там будет внутригородской транспорт», — рассказал глава совета директоров ООО «Авто-сервис» Андрей Гудовский. 


Он уточнил, что здание введут в эксплуатацию в 2019 году. Объём инвестиций составит не меньше 120 млн рублей. «Город не тратит ни копейки, бюджетных денег там нет», — подчеркнул инвестор.


Строительство автовокзала на Гусинобродском шоссе
Строительство автовокзала на Гусинобродском шоссе


Паспорт объекта
Паспорт объекта


Схема движения транспорта на будущем пересадочном узле
Схема движения транспорта на будущем пересадочном узле


Прочтений: 5179
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (52)52
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено