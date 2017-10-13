На Гусинобродском шоссе начали строить автовокзал

В Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе начали строить новый автовокзал.







Новый автовокзал пока привязывают к адресу Гусинобродское шоссе, 37





Строить автовокзал будет МУП «УЗСПТС» («Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»).





«В своё время мы выступали заказчиком для проектирования линии метрополитена. У нас же напротив метродепо предполагается, поэтому нужно было увязать все коммуникации, чтобы не было никаких вопросов, — объяснил генеральный директор «УЗСПТС» Александр Мысик. — Поэтому мы решили, что МУП будет застройщиком, а инвестор — компания "Авто-сервис"».







По его словам, на площадке будущего транспортного узла уже сделали подготовительные работы. 5 октября мэрия дала разрешение на строительство основных конструкций.







«Здесь будет серьёзный автовокзал. Это называется транспортно-пересадочный узел, потому что будет проходить несколько назначений общественного транспорта — международный, межрегиональный, пригородный транспорт. Плюс там будет внутригородской транспорт», — рассказал глава совета директоров ООО «Авто-сервис» Андрей Гудовский.







Он уточнил, что здание введут в эксплуатацию в 2019 году. Объём инвестиций составит не меньше 120 млн рублей. «Город не тратит ни копейки, бюджетных денег там нет», — подчеркнул инвестор.





Строительство автовокзала на Гусинобродском шоссе





Паспорт объекта





Схема движения транспорта на будущем пересадочном узле



