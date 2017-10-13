На Гусинобродском шоссе начали строить автовокзал
В Дзержинском районе Новосибирска на Гусинобродском шоссе начали строить новый автовокзал.
Строить автовокзал будет МУП «УЗСПТС» («Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений»).
«В своё время мы выступали заказчиком для проектирования линии метрополитена. У нас же напротив метродепо предполагается, поэтому нужно было увязать все коммуникации, чтобы не было никаких вопросов, — объяснил генеральный директор «УЗСПТС» Александр Мысик. — Поэтому мы решили, что МУП будет застройщиком, а инвестор — компания "Авто-сервис"».
По его словам, на площадке будущего транспортного узла уже сделали подготовительные работы. 5 октября мэрия дала разрешение на строительство основных конструкций.
«Здесь будет серьёзный автовокзал. Это называется транспортно-пересадочный узел, потому что будет проходить несколько назначений общественного транспорта — международный, межрегиональный, пригородный транспорт. Плюс там будет внутригородской транспорт», — рассказал глава совета директоров ООО «Авто-сервис» Андрей Гудовский.
Он уточнил, что здание введут в эксплуатацию в 2019 году. Объём инвестиций составит не меньше 120 млн рублей. «Город не тратит ни копейки, бюджетных денег там нет», — подчеркнул инвестор.
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Анна Богданова
Фото Густаво Зырянова