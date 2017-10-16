«Подорожник» начал открывать в Новосибирске мини-кофейни

Кузбасская сеть «Подорожник» стала переделывать в Новосибирске свои павильоны в заведения нового формата под названием «Доступная кофейня».





Первое заведение нового формата заработало в Новосибирске в сентябре на Красном проспекте. Сейчас таких точек в городе уже четыре, сообщили НГС.НОВОСТИ в новосибирском офисе компании.





«Мы планируем постепенное перепозиционирование на "Доступную кофейню" всей сети "Подорожник"», — пояснила руководитель PR-службы кемеровского «Подорожника» Татьяна Пахомова.





Новый павильон на проспекте Карла Маркса открылся 10 октября





Внутри павильона «Доступная кофейня»





От обычных павильонов сети новый «Подорожник» отличает цвет, теперь он светло и тёмно-коричневый, и название — «Доступная кофейня». Старый логотип также присутствует в оформлении, но занимает меньше места.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ посетил один из новых павильонов, открывшийся на днях на проспекте Карла Маркса. Внутри только два посадочных места, но имеется три двойных электрических розетки. Цены на кофе начинаются с 25 рублей за растворимый напиток, но в ассортименте также есть, например, эспрессо и капучино.







Новый логотип включает известный торговый знак





Само по себе название «Доступная кофейня» «Подорожник» использует уже несколько лет для продвижения своих павильонов. А новый формат с этим названием впервые появился в Новокузнецке в прошлом году.





Традиционный вид павильонов «Подорожника»





«Подорожник» не первая сеть общепита, которая начала столь радикально менять своё позиционирование. Так, работающая сейчас в формате кофейни-кондитерской новосибирская сеть Kuzina первоначально создавалась как сеть кафе самообслуживания. А совсем недавно сеть «Дядя Дёнер» начала менять облик своих павильонов (правда, сохранив основную направленность кухни).

