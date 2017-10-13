Полиция ворвалась на лекцию в НГТУ и увела студента-активиста

Момент задержания на лекции Даниила Бебекина
Момент задержания на лекции Даниила Бебекина

Сегодня утром полицейские приехали в НГТУ за студентами, участвовавшими 7 октября в митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального — по словам очевидцев, учащихся забрали в отдел полиции прямо с лекций. 


«Это было примерно около 11:00. Знаю, что заходили в четвёртый и седьмой корпуса [НГТУ]. У нас была лекция по философии, а они (полицейские. — И.К.) зашли в аудиторию, то есть просто в дверях появились и сначала спросили Влада Кузеванова — его не было, потом — старосту группы, но его тоже не было. После чего [полицейские] развернулись и ушли. Из другого корпуса забрали человека», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ студент, попросивший не называть его имя.


Оба студента, как рассказали их знакомые, были на митинге 7 октября и работают волонтёрами в штабе оппозиционера. Как уточнили в штабе, утром с лекций полицейские забрали студента Даниила Бебекина — его увезли в Центральный отдел полиции.


Полицейские, не заставшие на паре студента Владислава Кузеванова
Полицейские, не заставшие на паре студента Владислава Кузеванова


Как рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ студент 2-го курса АВТФ Владислав Кузеванов, он избежал встречи с полицией случайно — проспал пару. Кузеванов добавил, что не собирается скрываться от полицейских и в понедельник планирует пойти на учёбу.


В областном управлении МВД задержание студентов НГТУ пока не прокомментировали. 

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