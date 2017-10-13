Похоже на поджог: появились фото с камер наблюдения около «Академии кофе»
В МЧС назвали основную версию пожара в кофейне «Академия кофе» в Академгородке Новосибирска — по информации ведомства, это был поджог.
«Если все-таки это подтвердится экспертами как поджог, материалы будут переданы в полицию для принятия процессуального решения», — отметил начальник отдела информации МЧС Павел Винаков.
Кроме того, в соцсетях появилась фотография, сделанная с камер видеонаблюдения неподалеку от «Академии кофе». На ней видно, как ночью 13 октября некто в черной одежде обливает скамейки кофейни.
Во время пожара, который начался после четырёх часов утра, в кафе не было посетителей — никто не пострадал.
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Валерия Яковлева
Фото с камеры наблюдения