«Людям ничего не угрожало»: пилот летающей «Оки» объяснил, почему не хочет платить штраф

Пилот Александр Баршенцев (справа)

Поднявшийся в небо на воздушном шаре с «Окой» вместо корзины новосибирский пилот рассказал, что не согласен со штрафом транспортной прокуратуры и обжалует его.





Вчера транспортная прокуратура сообщила, что Ространснадзор оштрафовал на 6700 рублей пилота, который поднимал тепловой аэростат и «Оку» на высоту 25–30 метров недалеко от Горского жилмассива. Прокуроры говорят, что у пилота не было справки о состоянии здоровья, свидетельства пилота, а также разрешения на полёт.





«По поводу разрешений — это спорная ситуация, поскольку я не использовал воздушное пространство для полёта. Это был привязной подъём, он не квалифицируется как полёт. Оболочка — "Ока" — была закреплена к земле надёжно, связь с землёй не терялась. Было четыре каната, каждый удерживает нагрузку в 10 тонн. Воздушный шар в принципе не может создать нагрузку в 40 тонн, у него грузоподъёмность 300 кг», — рассказал НГС.НОВОСТИ пилот Александр Баршенцев.







Он уточнил, что пилотское удостоверение нужно получать для управления летательными аппаратами весом больше 115 кг. «По факту мы использовали оболочку из "Оки", которая весит 108 кг. То есть пилотское удостоверение не нужно», — отметил Александр. Также пилот уверяет, что людям на земле ничего не угрожало — все стояли за периметром, куда могла бы приземлиться «Ока».







Александр Баршенцев с прокуратурой не согласен и решил обжаловать постановление о штрафе, подав жалобу в Ленинский районный суд.





Напомним, что видео, в котором «Ока» взлетает на воздушном шаре, появилось на канале «Гараж 54». Чтобы поднять «Оку» в воздух, из неё вытащили всё лишнее, а в крыше машины прорезали большое отверстие — для пилота аэростата.









Кроме того, по словам пилота, сейчас пилотское удостоверение получить нельзя, потому что Росавиация отозвала лицензии у всех обучающих центров. НГС.НОВОСТИ направили запрос в Росавиацию с просьбой уточнить, где теперь новосибирцам можно получить пилотское удостоверение, на момент публикации новости ответа ещё не было.