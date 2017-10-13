Чиновник мэрии попал в СИЗО из-за мошенничества с квартирой

Мужчина присвоил квартиру в двух шагах от площади Ленина
Мужчина присвоил квартиру в двух шагах от площади Ленина

38-летний сотрудник управления по жилищным вопросам мэрии Новосибирска стал подозреваемым в деле о мошенничестве с муниципальной квартирой.


Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, ещё в 2013 году чиновник вместе со своим 43-летним другом распорядились квартирой в аварийном доме на левом берегу, которая принадлежала мэрии, — на улице Бебеля, 24. В то время дом подлежал сносу. 


«Полагая, что дом снесут (а если дом сносится, то собственнику полагается жилище), он оформил долю в одной из квартир на подставное лицо. Затем он решил, что ждать другую квартиру незачем, ведь в муниципалитете есть квартира на улице Трудовая, 7. Она входила в муниципальный фонд. Он тоже с использованием служебного положения оформил договор мены доли в аварийном доме на квартиру в центре города», — пояснили НГС.НОВОСТИ в ведомстве и добавили, что подставной человек, хотя получил квартиру в собственность, не имел отношения к преступлению и не понимал, что действия незаконны.


Таким образом чиновник лишил городской бюджет 1,4 млн рублей. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета, эти деньги пересчитают на цены 2017 года, и сумма ущерба станет гораздо больше. 


В отношении чиновника возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество, <…> совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере). Также дело возбудили в отношении его 43-летнего друга, который нашёл подставное лицо и подал документы на квартиру в Росеестр.


Обоих мужчин арестовали. Расследование продолжается. 


Ранее следователи возбудили ещё одно уголовное дело в отношении чиновника — они обвинили главу Барабинска в том, что он не расселил людей из ветхого жилья

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