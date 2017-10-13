На Красном проспекте из-за обрыва проводов встали троллейбусы
Днём 13 октября на Красном проспекте, недалеко от остановки «Метро Гагаринская», оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.
Авария произошла около 12:15.
«На "Гагаринской" обрыв проводов троллейбусов. Стоят три троллейбуса в сторону центра. Я ехал в маршруте
На фотографиях, которые предоставил очевидец, видны оборванные провода и стоящие троллейбусы. Судя по карте городского транспорта, сейчас около остановки «Метро Гагаринская» стоят два троллейбуса маршрутов
Очевидец рассказал, что под железнодорожным мостом на «Гагаринской» видел застрявший грузовик. В социальных сетях горожане пишут, что как раз этот грузовик оборвал контактную сеть.
Недавно из-за проблем с контактной сетью троллейбусы массово остановились на улице Кирова, возле ГПНТБ.
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Ксения Евдокимова
Фото очевидца