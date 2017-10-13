На Красном проспекте из-за обрыва проводов встали троллейбусы

Троллейбусы встали около остановки «Метро Гагаринская»
Троллейбусы встали около остановки «Метро Гагаринская»

Днём 13 октября на Красном проспекте, недалеко от остановки «Метро Гагаринская», оборвалась контактная линия, и движение троллейбусов остановилось.


Авария произошла около 12:15.


«На "Гагаринской" обрыв проводов троллейбусов. Стоят три троллейбуса в сторону центра. Я ехал в маршруте № 5, всех пассажиров высадили», — написал в редакцию НГС.НОВОСТИ очевидец.


На фотографиях, которые предоставил очевидец, видны оборванные провода и стоящие троллейбусы. Судя по карте городского транспорта, сейчас около остановки «Метро Гагаринская» стоят два троллейбуса маршрутов № 5 и 29.


Оборванные провода упали на проезжую часть Красного проспекта
Оборванные провода упали на проезжую часть Красного проспекта


Очевидец рассказал, что под железнодорожным мостом на «Гагаринской» видел застрявший грузовик. В социальных сетях горожане пишут, что как раз этот грузовик оборвал контактную сеть.


Около остановки стоят троллейбусы двух маршрутов
Около остановки стоят троллейбусы двух маршрутов


Недавно из-за проблем с контактной сетью троллейбусы массово остановились на улице Кирова, возле ГПНТБ.

Прочтений: 3390
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (31)31
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено