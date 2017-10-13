«Папа, меня убивают»: новосибирец получил приговор после мести за смерть беременной дочери

Владимир Зайченко утверждает, что не помнит, как избил бывшего свёкра дочери
Владимир Зайченко утверждает, что не помнит, как избил бывшего свёкра дочери

13 октября Новосибирский районный суд вынес приговор 58-летнему Владимиру Зайченко, который избил металлическим прутом предполагаемого заказчика убийцы своей дочери — суд установил, что осуждённый находился в состоянии аффекта.


«Я на базе его (пострадавшего. — А.И.) нашёл, избил. На лестничной площадке его увидел, исколотил. Милицию сразу вызвал. Как бил — не помню. Убивать я его не собирался», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ осуждённый Владимир Зайченко. 


Мужчина рассказал, что 6 октября 2016 года ему позвонила дочь Наталья и сообщила, что обнаружила свой автомобиль с проткнутыми шинами. «Разговариваю с дочерью и слышу крики: "Папа, меня убивают". Она была в квартире на Рассветной, я туда поехал. Там "скорая" стоит, в ней дочь мёртвая лежит», — пояснил Зайченко.


Пенсионер решил, что к убийству дочери причастен бывший свёкор Натальи 67-летний Константин Кононович. Позже он заявлял следствию, что Кононович раньше уже угрожал дочери, требовал, чтобы она переписала на него всю недвижимость, которая осталась ей после развода с его сыном Виктором.


Зайченко доволен приговором и обжаловать его не собирается
Зайченко доволен приговором и обжаловать его не собирается


Поэтому, увидев дочь убитой, Зайченко поехал на работу к бывшему свёкру, увидел его на лестнице возле офиса — что произошло дальше, не помнит.


«Зайченко, находясь в состоянии сильного душевного волнения, нанёс пострадавшему множественные удары металлическим прутом в область жизненно важных органов», — установил суд.


Пострадавший был доставлен в больницу, оттуда мужчина сразу поехал в СИЗО — Кононовичу было предъявлено обвинение в заказном убийстве бывшей снохи. По версии следствия, мужчина нанял жителей Ростовской области, чтобы они убили невестку, а в качестве награды обещал соучастникам «Лексус» и деньги. В итоге киллеры сначала прокололи ножом колёса машины Натальи, а когда женщина вышла на улицу, ростовчанин набросился на неё и ударил ножом не меньше 10 раз. Экспертиза показала, что в момент убийства Наталья находилась на пятом месяце беременности.


Судья Новосибирского районного суда Ирина Камышникова зачитывает приговор
Судья Новосибирского районного суда Ирина Камышникова зачитывает приговор


Сейчас дело Кононовича уже передано в суд, свою причастность к убийству Натальи Константин отрицает. Зайченко же признал свою вину, но при этом мужчина не скрывает, что не жалеет о том, что избил бывшего родственника. «Он (Кононович. — А.И.) как пил кровь нашу, так и пьёт», — негодует осуждённый.


В отношении отца убитой девушки было возбуждено уголовное дело по статье 113 УК РФ (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта). Зайченко свою вину признал полностью — сегодня суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок до шести месяцев и обязал его выплатить пострадавшему процессуальные издержки в сумме 15 тысяч рублей, а также моральную компенсацию в сумме 30 тысяч рублей (при этом сам Кононович требовал от Зайченко 3 млн рублей). 


Владимир Зайченко признался, что в целом доволен приговором, он и его семья «ожидали чего-то подобного», сейчас он надеется на справедливый суд в отношении предполагаемых убийц дочери. Свой приговор он обжаловать не будет.


Недавно в Новосибирске в суд отправилось другое дело, совершённое в состоянии аффекта — по версии следствия, молодой человек 7 раз ударил молотком по голове свою слишком вредную бабушку, называвшую внука толстым и некрасивым.

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