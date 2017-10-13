«Папа, меня убивают»: новосибирец получил приговор после мести за смерть беременной дочери

Владимир Зайченко утверждает, что не помнит, как избил бывшего свёкра дочери

13 октября Новосибирский районный суд вынес приговор 58-летнему Владимиру Зайченко, который избил металлическим прутом предполагаемого заказчика убийцы своей дочери — суд установил, что осуждённый находился в состоянии аффекта.





«Я на базе его (пострадавшего. — А.И.) нашёл, избил. На лестничной площадке его увидел, исколотил. Милицию сразу вызвал. Как бил — не помню. Убивать я его не собирался», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ осуждённый Владимир Зайченко.







Мужчина рассказал, что 6 октября 2016 года ему позвонила дочь Наталья и сообщила, что обнаружила свой автомобиль с проткнутыми шинами. «Разговариваю с дочерью и слышу крики: "Папа, меня убивают". Она была в квартире на Рассветной, я туда поехал. Там "скорая" стоит, в ней дочь мёртвая лежит», — пояснил Зайченко.







Пенсионер решил, что к убийству дочери причастен бывший свёкор Натальи 67-летний Константин Кононович. Позже он заявлял следствию, что Кононович раньше уже угрожал дочери, требовал, чтобы она переписала на него всю недвижимость, которая осталась ей после развода с его сыном Виктором.





Зайченко доволен приговором и обжаловать его не собирается





Поэтому, увидев дочь убитой, Зайченко поехал на работу к бывшему свёкру, увидел его на лестнице возле офиса — что произошло дальше, не помнит.





«Зайченко, находясь в состоянии сильного душевного волнения, нанёс пострадавшему множественные удары металлическим прутом в область жизненно важных органов», — установил суд.





Пострадавший был доставлен в больницу, оттуда мужчина сразу поехал в СИЗО — Кононовичу было предъявлено обвинение в заказном убийстве бывшей снохи. По версии следствия, мужчина нанял жителей Ростовской области, чтобы они убили невестку, а в качестве награды обещал соучастникам «Лексус» и деньги. В итоге киллеры сначала прокололи ножом колёса машины Натальи, а когда женщина вышла на улицу, ростовчанин набросился на неё и ударил ножом не меньше 10 раз. Экспертиза показала, что в момент убийства Наталья находилась на пятом месяце беременности.





Судья Новосибирского районного суда Ирина Камышникова зачитывает приговор





Сейчас дело Кононовича уже передано в суд, свою причастность к убийству Натальи Константин отрицает. Зайченко же признал свою вину, но при этом мужчина не скрывает, что не жалеет о том, что избил бывшего родственника. «Он (Кононович. — А.И.) как пил кровь нашу, так и пьёт», — негодует осуждённый.







В отношении отца убитой девушки было возбуждено уголовное дело по статье 113 УК РФ (Причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта). Зайченко свою вину признал полностью — сегодня суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок до шести месяцев и обязал его выплатить пострадавшему процессуальные издержки в сумме 15 тысяч рублей, а также моральную компенсацию в сумме 30 тысяч рублей (при этом сам Кононович требовал от Зайченко 3 млн рублей).





Владимир Зайченко признался, что в целом доволен приговором, он и его семья «ожидали чего-то подобного», сейчас он надеется на справедливый суд в отношении предполагаемых убийц дочери. Свой приговор он обжаловать не будет.





Недавно в Новосибирске в суд отправилось другое дело, совершённое в состоянии аффекта — по версии следствия, молодой человек 7 раз ударил молотком по голове свою слишком вредную бабушку, называвшую внука толстым и некрасивым.