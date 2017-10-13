Кино с хорошим концом: в «Победе» показали операцию по спасению ребёнка в утробе матери

Трансляцию вели на большом экране «Победы»
Трансляцию вели на большом экране «Победы»

В новосибирском кинотеатре «Победа» прошёл выездной пленум Российской ассоциации эндоскопических хирургов, во время которого на экране показали 11 сложных операций. 


«Например, операция внутриутробная. Мы оперируем плод, у которого дефект позвоночника, чтобы человек не был инвалидом», — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ об одной из операций участник конференции, академик РАН, профессор Марк Курцер. 


По его словам, трансляция операций на экране — современный способ обмена опытом, который гораздо эффективнее, чем традиционные устные доклады на конференциях.


Всего на пленум приехали около 200 специалистов (хирургов, акушеров-гинекологов, репродуктологов и старших медицинских сестер) из разных регионов страны — они обсудили различные методики лечения заболеваний, включая малоинвазивные вмешательства.


Ребёнка с заболеванием позвоночника прооперировали прямо в утробе матери
Ребёнка с заболеванием позвоночника прооперировали прямо в утробе матери


Среди участников — заведующий кафедрой хирургических болезней педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета Игорь Затевахин, главный внештатный хирург Министерства здравоохранения России Валерий Кубышкин, заведующий кафедрой хирургии НГМУ Владимир Анищенко.


Конференцию решили провести именно в Новосибирске, потому что, отметил Курцер, здесь «огромное количество научно-исследовательских институтов — сердечно-сосудистой (направленности), травматология, ортопедия».


В том числе потому, что в Новосибирске делают тысячи сложных операций, в частности те, которые избавляют человека от риска инсульта.

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