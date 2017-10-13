Площадь Маркса осталась без электричества и светофоров
В Новосибирске в районе площади Маркса несколько десятков домов остались без электричества из-за аварийного отключения.
«Отключили свет вплоть до того, что не работают даже светофоры, а в магазинах — кассовое оборудование», — сообщил редакции НГС.НОВОСТИ читатель через кнопку «Сообщи новость».
По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без света в 10:45 остались 47 домов на проспекте Карла Маркса, улицах Ватутина и Немировича-Данченко. Света нет в городской поликлинике
В отделе по связям с общественностью АО «Региональные электрические сети» не смогли предоставить информацию о причинах отключения и попросили прислать запрос.
На перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев образовалась серьёзная пробка. Затор парализовал движение со стороны Октябрьского моста и по улице Ватутина в сторону площади Маркса.
За последний месяц это не первое массовое отключение электричества в Новосибирске. В конце сентября в Заельцовском районе без света на несколько часов оставались и вовсе около 400 домов.
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Ольга Власова
Фото Александра Ощепкова (1), скриншот map.novo-sibirsk.ru (2), скрин yandex.ru/maps/65/novosibirsk/ (3)