Площадь Маркса осталась без электричества и светофоров

Устранить аварию планируется к 12:40, сообщается на муниципальном портале
Устранить аварию планируется к 12:40, сообщается на муниципальном портале

В Новосибирске в районе площади Маркса несколько десятков домов остались без электричества из-за аварийного отключения.


«Отключили свет вплоть до того, что не работают даже светофоры, а в магазинах — кассовое оборудование», — сообщил редакции НГС.НОВОСТИ читатель через кнопку «Сообщи новость».


По данным муниципального портала «Мой Новосибирск», без света в 10:45 остались 47 домов на проспекте Карла Маркса, улицах Ватутина и Немировича-Данченко. Света нет в городской поликлинике № 16, колледже автосервиса и дорожного хозяйства. Причина аварийного отключения — повреждение кабеля. Устранить аварию планируется к 12:40, сообщается на портале.


Света нет в 47 домах 
Света нет в 47 домах 


В отделе по связям с общественностью АО «Региональные электрические сети» не смогли предоставить информацию о причинах отключения и попросили прислать запрос.


Скорость потока на улицах Ватутина и Немировича-Данченко упала до 3 км/ч
Скорость потока на улицах Ватутина и Немировича-Данченко упала до 3 км/ч


На перекрёстке улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев образовалась серьёзная пробка. Затор парализовал движение со стороны Октябрьского моста и по улице Ватутина в сторону площади Маркса.


За последний месяц это не первое массовое отключение электричества в Новосибирске. В конце сентября в Заельцовском районе без света на несколько часов оставались и вовсе около 400 домов.

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