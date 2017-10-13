На улице Бориса Богаткова загорелась стройка


Утром на улице Бориса Богаткова собрались пожарные машины
Утром на улице Бориса Богаткова собрались пожарные машины

В Новосибирске загорелось строящееся здание по адресу Бориса Богаткова, 260/1.


В отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что спасатели отправились на пожар в 09:48, а потушили его в 10:09. На втором этаже горели стройматериалы, в частности утеплитель площадью 20 кв. м.


«Из-за повышенной этажности на вызов выехало больше машин, чем обычно. Позже администрация строящегося здания уточнила, что горит только 2-й этаж, и остальные машины не потребовались», — поделились представители МЧС по Новосибирской области.


Также одна из жительниц дома по адресу Бориса Богаткова, 260 рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети, что эта стройка горит уже в третий раз. 


Для пожарных сегодня это уже не первое происшествие за сутки —  ночью им пришлось тушить кофейню в Академгородке

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