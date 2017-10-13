Авиакомпания «Ангара» открыла продажу билетов из Новосибирска в город за Полярным кругом

Стоимость билетов начинается от 11 630 рублей
Стоимость билетов начинается от 11 630 рублей

Авиакомпания «Ангара» начала продажу билетов на рейсы из Новосибирска в Игарку.


«С 13 ноября авиакомпания запускает прямой рейс по маршруту Новосибирск – Игарка – Новосибирск. Полеты будут осуществляться 1 раз в неделю, по понедельникам», — рассказала в пресс-службе «Ангары».


Обслуживать рейсы будут реактивные самолеты Ан-148 емкостью 75 кресел. Время в пути из Новосибирска в Игарку составит 2 часа 25 минут, обратно — 2 часа 15 минут.


Стоит невозвратный билет из Новосибирска в Игарку 11 630 рублей вместе со сборами, возвратный билет обойдётся на 1000 рублей дороже.


Ранее на сайте аэропорта Толмачёво появлялась информация, что летать в Игарку «Ангара» планирует по пятницам с 8 сентября 2017 по 23 марта 2018 года.


Игарка — город в Красноярском крае с населением около 5 тысяч человек. Город расположен на берегу Игарской протоки Енисея за Полярным кругом в зоне распространения вечной мерзлоты и относится к районам Крайнего Севера.

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