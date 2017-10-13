Ночью в Академгородке сгорела кофейня


Утром на месте пожара
Утром на месте пожара

Ночью 13 октября в новосибирском Академгородке на Морском проспекте сгорела кофейня.


«Мы там каждое утро кофе брали, и вчера тоже. А сегодня с утра приехали — сгорела. Видимо, это ночью было. Сейчас там стоят два полицейских, осматривают место», — рассказал НГС.НОВОСТИ житель Академгородка Иван.


По словам мужчины, сгорела кофейня сети «Академия кофе». Кофейня заработала на Морском проспекте, 2 в конце 2016 года, раньше там был Traveler's coffee.


В отделе информации ГУ МЧС России по Новосибирской области рассказали, что пожар начался в 4:23. Приехали тушить его две машины спасателей.


«Пожар в кафе в одноэтажном кирпичном здании, пристроенном к четырёхэтажному дому. Повреждена облицовка фасада на площади 50 квадратных метров, внутри горели стеллажи на площади 10 квадратных метров», — пояснили в МЧС.


Во время пожара в здании никого не было. Причина пожара сейчас устанавливается.


НГС.НОВОСТИ попросили совладелицу «Академии» Татьяну Павлову оценить убытки, на момент публикации новости информации ещё не было.

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