Жители 12 домов в Ленинском районе остались без тепла

По словам читательницы НГС.НОВОСТИ, на Танкистов, 21 холодной воды не было уже в четыре часа дня

В затруднительную ситуацию попали жители Западного м-н (Ленинский район). Придя с работы домой, они обнаружили, что в их квартирах отключили отопление.







«Здравствуйте, на улице Танкистов, 21 несколько часов нет холодной воды (пришла с работы около 16:00, уже не было), вместо неё идёт горячая по обеим трубам. Также отключили отопление», — рассказала читательница НГС.НОВОСТИ Елена.







В Единой диспетчерской службе подтвердили: на Танкистов, 21 тепла и воды действительно нет.







«Авария на теплосетях, у них неполадки на ЦТП-41. Вода будет только после того, как устранят все неполадки».







По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», в настоящее время отопления нет в 12 домах, расположенных на улицах Танкистов и Титова. Об отсутствии холодной воды на муниципальном ресурсе информации нет. В графе «конец отключения» значится: 13.10.2017, 16:00.







«Вечером в подвале [на Танкистов, 21] работал слесарь, но ничего не изменилось. В общем, ни помыться, ни посуду помыть», — дополняет свой рассказ Елена.







Аварии с отключением отопления и воды периодически случаются в Новосибирске. Несколько дней назад от внезапного отключения пострадали жители десяти домов в Кировском районе.

