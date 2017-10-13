Жители 12 домов в Ленинском районе остались без тепла

По словам читательницы НГС.НОВОСТИ, на Танкистов, 21 холодной воды не было уже в четыре часа дня 
По словам читательницы НГС.НОВОСТИ, на Танкистов, 21 холодной воды не было уже в четыре часа дня 

В затруднительную ситуацию попали жители Западного м-н (Ленинский район). Придя с работы домой, они обнаружили, что в их квартирах отключили отопление.


«Здравствуйте, на улице Танкистов, 21 несколько часов нет холодной воды (пришла с работы около 16:00, уже не было), вместо неё идёт горячая по обеим трубам. Также отключили отопление», — рассказала читательница НГС.НОВОСТИ Елена.


В Единой диспетчерской службе подтвердили:  на Танкистов, 21 тепла и воды действительно нет.


«Авария на теплосетях, у них неполадки на ЦТП-41. Вода будет только после того, как устранят все неполадки».


По данным интерактивной карты «Мой Новосибирск», в настоящее время отопления нет в 12 домах, расположенных на улицах Танкистов и Титова. Об отсутствии холодной воды на муниципальном ресурсе информации нет. В графе «конец отключения» значится: 13.10.2017, 16:00.

Жители 12 домов в Ленинском районе остались без тепла


«Вечером в подвале [на Танкистов, 21] работал слесарь, но ничего не изменилось. В общем, ни помыться, ни посуду помыть», — дополняет свой рассказ Елена. 


Аварии с отключением отопления и воды периодически случаются в Новосибирске. Несколько дней назад от внезапного отключения пострадали жители десяти домов в Кировском районе.

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