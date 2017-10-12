Объявлены цены на электронные ПТС

Объявлены цены на электронные ПТС

Глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о введении электронных ПТС для автомобилей — они появятся с 1 июля 2018 года. Как сообщает официальный сайт правительства РФ,  паспорта  будут содержать информацию о месте выпуска машины, дате ее продажи, а срок выдачи ПТС составляет 24 часа.


«Это обеспечит возможность создания в электронном виде истории транспортного средства с момента его изготовления или ввоза на территорию Таможенного союза и до утилизации, будет способствовать защите прав потребителей от недобросовестных поставщиков или продавцов транспортных средств», — уточняется в указе правительства.


С введением электронных ПТС отпадет и необходимость в бумажной версии. Цена электронного ПТС составит 600 рублей.


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