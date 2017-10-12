Пассажирку «Кадиллака» увезли на «cкорой» после серьезного ДТП в Заельцовском районе

В результате ДТП пострадала пассажирка «Кадиллака»

Страшная авария произошла сегодня вечером в Заельцовском районе. В столкновении сошлись автомобили «Фольксваген Поло» и «Кадиллак». Есть пострадавшие.







«Авария произошла между улицами Северная и Дмитрия Донского. По неподтвержденной информации, "Кадиллак" и "Фольксваген" не поделили дорогу, столкнулись и вылетели через бордюр на тротуар. "Кадиллак" по пути врезался в дерево, из-за чего его отбросило на припаркованный ВАЗ-2104», — поясняют специалисты мобильного приложения «Автоспас» Новосибирск.







Как сообщает «Автоспас», в результате ДТП пострадала пассажирка «Кадиллака». С места столкновения её увезли медики бригады «скорой помощи» — предположительно, в тяжелом состоянии.







За минувшие сутки это уже второе крупное ДТП, в результате которого пострадали люди. Сегодня утром водитель «Тойоты» сбил 38-летнюю сибирячку на нерегулируемом пешеходном переходе в Калининском районе.

