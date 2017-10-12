Хоккей: «Сибирь» в тяжёлой схватке уступила «Адмиралу»





Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей

Сегодня, 12 октября, новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» потерпел поражение от владивостокского «Адмирала» в домашнем матче чемпионата КХЛ.





Матч закончился со счётом 4:2 в пользу гостей. Первая шайба влетела в ворота «Сибири» на 15-й минуте игры.





«Долгое время не могли смениться, и в итоге дожал "Адмирал". Ткачев замкнул пятак после серии рикошетов», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».





На 19-й минуте гости увеличили разрыв в счёте: нападающий «Адмирала» забил гол после блока игрока «Сибири».





«Саюстов первый раз бросает, блокирует защитник бросок, и сам же Саюстов добивает точно в девятку», — сказал комментатор онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».









Во втором периоде разрыв в счёте сократился: новосибирцы забили гол на 24-й минуте матча. Однако уже спустя 2 минуты, на 26-й минуте игры, гости вновь поразили ворота сибиряков.





На 36-й минуте матча хоккеисты «Адмирала» увеличили разрыв в счёте, забив четвёртую шайбу в ворота ХК «Сибирь». Несмотря на жёсткий прессинг, новосибирцы не сдавались. Уже на 37-й минуте матча Александр Бергстрём забил шайбу в ворота гостей, установив окончательный счёт игры.





«Бергстрём с кистей в девятку! 2:4», — говорится в тексте онлайн-трансляции на сайте ХК «Сибирь».





Не удалось «Сибири» отыграться и в третьей двадцатиминутке, хотя попытки поразить ворота гостей не прекращались вплоть до конца матча.





Ворота новосибирской команды в матче защищали Александр Салак и Алексей Красиков.





8 октября в ходе напряжённой схватки новосибирские хоккеисты всухую проиграли «Салавату Юлаеву» в гостевом матче КХЛ. Сейчас «Сибирь» располагается на девятой строчке турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. Следующую игру новосибирские хоккеисты проведут 16 октября с пекинским «Куньлунь Ред Стар».